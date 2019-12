Tina Cipollari | lo sfogo | “A volte ci si sente inadeguati”

kontrokultura

(Di domenica 8 dicembre 2019)racconta il rapporto con i figli e le sensazioni provate nell’essere genitoreha ancora oggi un posto riservato in prima classe a Uomini e Donne. La vulcanica opinionista si scatena soprattutto nelle puntate del Trono Over, dove in molteplici occasioni entra in feroci discussioni con cavalieri e dame, inclusa Gemma Galgani. … L'articolo, lo: “Aci siproviene da KontroKultura.

infoitcultura : Tina Cipollari, malore per l'ex marito Kikò: ricoverato d'urgenza in ospedale - infoitcultura : Tina Cipollari, malore per l’ex marito Kikò Nalli: ricoverato in ospedale - nicolerossi7 : Comunque la Cele è la Tina Cipollari di amici, senza di lei che divertimento ci sarebbe? Daje maestra! #Amici19 -