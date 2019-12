Tifoso accoltellato a Bologna dopo la partita | è grave

open.online

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Unè statoall’uscita dallo stadio Dall’Ara,la fine della-Milan (2-3). Non si sarebbe trattato di uno scontro tra tifoserie opposte, ma di un episodio violento tra due sostenitori del Milan. Ilferito è stato portato in pronto soccorso all’Ospedale Maggiore e sarebbe in gravi condizioni, con ferite da taglio all’addome. Sono in corso gli accertamenti della polizia, che avrebbe già fermato l’autore del gesto. Leggi anche: Mihajlovic in panchina, prima voltail trapianto. Ma il suosi inchina al Milan rinatoIl Diavolo vota Emilia: il Milan passa anche a(2-3) e tallona il Napoli L'articolola: èproviene da Open.

