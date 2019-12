Ti spacco la faccia | scintille a Tu Si Que Vales

ilgiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Marco Della Corte Alterco tra Rudy Zerbi e il concorrente Vincenzo De Santis, già in passato tra i due erano sorte alcune incomprensioni: l'uomo non ha preso bene il responso da parte del membro di giuria Nell'ultima puntata di Tu Si Queandata in onda la sera del 7 dicembre 2019, il pubblico ha assistito al ritorno di un volto conosciuto, Vincenzo De Santis. Anche in questo caso, De Santis e Rudy Zerbi hanno dato vita ad una discussione a dir poco infuocata. Il giudice dello show Mediaset ha contestato la performance del concorrente, che stavolta ha proposto il celebre brano di Pino Donaggio "Io Che Non Vivo Senza Te". L'uomo non ha tollerato i commenti negativi da parte del membro di giuria ed ha iniziato ad attaccare Rudy con minacce alquanto pesanti, affermando di volergli spaccare la: “Ascoltami, tu ce l’hai proprio con me. Io giro il mondo e tu? Tu stai lì ...

