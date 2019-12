Terremoto | due scosse a Scarperia e San Piero a Sieve Firenze

agi

(Di domenica 8 dicembre 2019) Alle 20.38 una scossa sismica di magnitudo 2.6 e a una profondità di 7 km è stata registrata a Scarperia e Sana Sieve, nella Città Metropolitana di Firenze, dalla Rete Sismica Nazionale dell'Ingv-Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Dalle prime verifiche effettuate dalla Sala Operativa della Città Metropolitana di Firenze non sostate accertati danni. L'evento è stato avvertito dalla popolazione. Altre duedi, di magnitudo 2.8 e 2.0, sono state registrate poi in serata a Scarperia e Sana Sieve, alle 21.13 e alle 21.14 a una profondità di 6 e 7 km. Entrambi gli eventi sono stati avvertiti dalla popolazione.

