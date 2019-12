Teresanna Pugliese | ritorno bollente sui social | la foto è tutto un programma

caffeinamagazine

(Di domenica 8 dicembre 2019) Più volte corteggiatrice, ma non solo, poi anche tronista,è salita alla ribalta proprio quando ha messo piede nello studio di Uomini e Donne. Proprio lì, alla corte di Maria De Filippi, ha incontrato uno degli amori più importanti della sua vita, Francesco Monte. Sposa, però, Giovanni Gentile e diventa mamma. Segnata da un’infanzia poco felice, ha conosciuto la povertà e il sacrificio, ma nonostante questo non ha mai smesso di credere in se stessa. L’ultimapubblicata sul profilo Instagram decisamente accattivante e unica nel suo genere, non si limita ad essere apprezzata per quello che appare: l’attenzione si sposta verso un gioco di somiglianze, che vedrebbero lasimile alla più piccola delle sorelle Rodriguez. Paradossalmente, le due hanno in comune anche un uomo,o meglio un ex fidanzato, Francesco Monte. La storia tra Francesco ...

