Sugar tax | imprese in rivolta | lo slittamento non basta | a rischio 5mila posti

Trovato accordo su manovra - Conte : rinvio su plastic e Sugar tax : Roma, 7 dic. (askanews) – Scongiurata la recessione, azzerata la tassa sulle auto aziendali, rinviate plastic e sugar tax. In una conferenza stampa notturna, al termine di un lungo braccio di ferro sulla manovra, e dopo un colloquio con Mattarella, il premier Conte ha spiegato l’accordo Trovato. “Abbiamo lavorato oggi e ieri per mettere a punto gli ultimi dettagli del disegno di legge di bilancio. C’è stato un rush ...

Manovra - Conte : “No a tassa su auto aziendali. Rinviate Sugar e plastic tax - 3 miliardi di superbonus per pagamenti digitali” : “Diffido chi vorrà dire che questa è una Manovra delle tasse, perché vuol dire proprio che siamo di fronte a una menzogna”. Giuseppe Conte parla in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine di un vertice di maggioranza e 14 ore di riunione per trovare la quadra sulle modifiche alla Manovra. Dopo l’intesa di massima, infatti, sulla revisione di plastic e sugar tax, resta da comporre il quadro delle coperture. Azzeramento delle ...

