Stromboli | rilevata “attività esplosiva molto alta dal cratere di sudovest”

(Di domenica 8 dicembre 2019) Alle Eolie splende il sole in questa domenica di dicembre, Festa dell'Immacolata. Il vulcanooggi si fa ammirare per le sue esplosioni: secondo il Laboratorio di Geofisica Sperimentale dell'Università di Firenze, che monitora ileoliano con l'INGV e la Protezione Civile, "nelle ultime 24 ore ha mostrato un'attivitàdadi sud-ovest. Il tremore vulcanico mostra valori medi". Per gli escursionisti vige il divieto di scalare la montagna fino a quota 290 metri, mentre a mare il divieto di avvicinarsi alla Sciara del Fuoco da 2 miglia è stato riportato nuovamente a uno. Sull'isola sono attesi centinaia di turisti.