Strage di Corinaldo un anno fa | il giorno del ricordo

(Di domenica 8 dicembre 2019) Una messa e una serie di dibattiti con studenti e genitori per ricordare, ma anche per riflettere sulla tragedia di, in provincia di Ancona, avvenuta nella notte fra il 7 e l’8 dicembre 2018. Nella discoteca Lanterna azzurra morirono 6 persone, cinque ragazzi e una madre. Erano lì in attesa dell'esibizione del trapper Sfera Ebbasta, si ritrovarono schiacciati dalla calca dopo gli spruzzi di spray urticante tra la folla. Il 6 dicembre 2019, la Procura di Ancona ha chiesto il giudizio immediato per sei giovani, di età compresa tra 19 e 22 anni, ritenuti i responsabili dellanel locale notturno. Uno speciale sui fatti diandrà in onda oggi 8 dicembre alle 13 su Sky Tg24. Cosa accadde aÈ la sera del 7 dicembre e alla discoteca Lanterna azzurra si balla prima dell'evento clou della serata: un dj set del trapper Sfera Ebbasta. Il locale è pieno di ...

