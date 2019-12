Spal-Brescia | le dichiarazioni di Semplici e Corini a fine gara

calcioweb.eu

(Di domenica 8 dicembre 2019) E’ terminato 0-1 lo scontro diretto, giocato questa domenica pomeriggio. Il ritorno in panchina diha prodotto gli effetti sperati, mentre per i ferraresi è sempre più notte. Ecco di seguito le interviste postdei due allentori., lediC’è delusione nel volto del tecnico, che si espresso così: “Oggi i ragazzi volevano cercare una vittoria che ci avvicinasse alla classifica più consona che ci avvicinasse a quello che abbiamo fatto vedere. Ci dispiace. Quest’anno è un’esperienza formativa per me. Questo è uno dei periodi più negativi da quando sono arrivato, ma non il peggiore, guardando anche alla categoria. Rischio esonero? Quando ho accettato quest’anno di rimanere, è perché mi sembrava corretto e perché ho condiviso con la società il progetto. Oggi bisogna mettere si devono ...

