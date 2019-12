Sondaggi | un elettore su quattro voterebbe le Sardine La Lega è sotto il 30% | persi 6

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 dicembre 2019) Per la prima volta dalle elezioni europee lascendei trenta punti percentuali mentre unsusi dice disposto a votare un partito costituito dal movimento delle. Alle cui manifestazioni è andato il 4% degli intervistati dall’ultimoo di Demos per Repubblica. Secondo l’istituto di Ilvo Diamanti il 27% degli elettori interpellati sarebbe disponibile a votare le, mentre il 38% è favorevole alle manifestazioni del movimento anti populista. I simpatizzanti e potenziali elettori dellesono soprattutto giovani (25-34 anni) e giovanissimi (18-24) hanno un titolo di studio superiore alla media, vengono soprattutto dal Centro Italia e dal Nord-Ovest e fino a oggi hanno votato il Pd, altri partiti di centrosinistra e – in misura minore – anche il M5s. Insomma: il nuovo movimento piace sopratutto a sinistra. Tutto ...

