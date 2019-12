Sondaggi | boom della Meloni | la Lega sotto il 30% | avanzano le Sardine

meteoweek

(Di domenica 8 dicembre 2019)o Demos-Repubblica: in crescita Fratelli d’Italia mentre ladopo tempo scende per la prima voltail 30%. Ilo di Demos & PI illustrato da Repubblica da Ilvo Diamanti dice che lail 30% mentre leregistrano untra i giovani anche di altri partiti. Il Carroccio è … L'articolo, lail 30%,leproviene da www.meteoweek.com.

repubblica : Sondaggi: Lega sotto al 30 per cento, Sardine boom tra i giovani - micheledavolio8 : RT @repubblica: Sondaggi: Lega sotto al 30 per cento, Sardine boom tra i giovani - AvigalSnapir : RT @repubblica: Oggi su Rep: ???? Sondaggi: Lega sotto al 30 per cento, Sardine boom tra i giovani [di ILVO DIAMANTI] -