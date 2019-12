Snowboard | DOPPIETTA ITALIA! Roland Fischnaller vince a 39 anni davanti a Felicetti

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Un’Italia formato monstre ha aperto la Coppa del Mondo diparallelo in terra russa, in quel di Bannoye. Dopo il doppio podio di ieri nel PSL, timbrato Aaron March e Maurizio Bormolini, oggi arriva, nella specialità olimpica, quella del PGS, una clamorosa, sempre in campo maschile: il veteranobatte in finale Mirkoe si va a prendere il sedicesimo successo nel massimo circuito internazionale. Sempre più nella storia di questo sport l’altoatesino che continua a conquistare trionfi, nonostante la veneranda età di 39. Una giornata davvero da ricordare per i colori azzurri. In cinque agli ottavi di finale, addirittura in quattro tra i primi otto (l’unico eliminato Daniele Bagozza in un derby). Coloro che si sono esaltati sono statiche hanno agguantato l’accesso alla finalissima, nella quale ...

