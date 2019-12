Sky | il Napoli con Ancelotti fino alla fine della stagione

ilnapolista

(Di domenica 8 dicembre 2019) Il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio è intervenuto per commentare il momento dele le voci che parlano di contatti tra Gattuso e la società partenopea Posizione? «a martedì non succede assolutamente nulla, ovviamente: partita di Champions determinante per il passaggio del turno, albasta un punto per il Genk». C’è una lotta tra Fiorentina eper Gattuso? «È il nome da pronto intervento nel caso si decida di cambiare, qualsiasi squadra di quelle medio-alte sanno che uno come Gattuso può andar bene. Bisogna capire se ilintende rifondare l’anno prossimo con un tecnico diverso e quindi se cerca un traghettatore, oppure se un allenatore a cui affidare la squadra anche per l’anno prossimo. Non credo che Gattuso accetterebbe solo i sei mesi, ad esempio» Di Marzio conclude però con una notizia che potrebbe rappresentare la vera ...

