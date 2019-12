Simona Quadarella medaglia d’oro nei 400 stile libero agli Europei di nuoto in vasca

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 dicembre 2019) Un oro, due argenti e un bronzo. L’Italia chiude con un bottino di quattro mede l’ultima giornata di gare deglidiincorta di Glasgow.d’oro perche nella sua finale dei 400ha battuto le rivali chiudendo sotto i 4 minuti, in 3’59”75, davanti alla tedesca Isabel Marie Gose, argento in 4’00”01, e alla ungherese Ajna Kesely, bronzo in 4’00″04. Chiude in ottava posizione l’altra azzurra Martina Rita Caramiglioli. In questa giornata arrivano anche due mede d’argento. Prima quella di Elena Di Liddo nei 100 farfalla: l’azzurra ha chiuso in 56”37 dietro alla bielorussa Anastasiya Shkurdai, oro con il tempo di 56”21, bronzo alla greca Anna Ntountounaki in 56”44. Quinto posto, invece, per l’altra azzurra Ilaria Bianchi con un tempo di ...

