Short Track | Coppa del Mondo Shanghai 2019 | Valcepina sfortunata nei 500 metri Schulting

(Di domenica 8 dicembre 2019) Si chiude con tanta sfortuna per l’Italia l’ultima giornata della quarta tappa delladeldi. Per Martinail podio, ormai certo, è sfumato proprio all’ultima curva, quando la valtellinese è rimasta coinvolta in una caduta insieme alla polacca Natalia Maliszewska. Nessuna colpa dell’azzurra, completamente travolta dall’avversaria. Ha fatto festa la Cina con il successo di Fan Kexin davanti all’olandese Yara van Kerkhof e alla connazionale Qu Chunyu. Tante le finali combattute e con arrivi al fotofinish, come nei 500maschili dove l’ungherese Liu Shaolin Sandor ha bissato il successo della gara di ieri, battendo il sudcoreano Lee June Seo e il canadese Steven Dubois. Altro arrivo in volata nei 1000femminili con l’olandese Suzanne, che ha superato proprio sul traguardo la ...

