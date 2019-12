Sfera Ebbasta | il post nero in ricordo della strage di Corinaldo

notizie

(Di domenica 8 dicembre 2019) Un anno fa, la notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018, avveniva ladinel locale Lanterna Azzurra nell’anconetano. Il trapper milanese che avrebbe dovuto esibirsi quella sera ricorda la tragedia, nella quale persero la vita cinque minorenni e una mamma, con un gesto particolare. Infatti, il suo profilo Instagram è oscurato e l’immagine pubblicata dal cantante nelle ultime ore è completamente nera.intende ricordare con questo gesto ladiche ha segnato la cronaca nera italiana un anno fa. Stage diAsia Nasoni, Daniele Pongetti, Emma Fabini, Benedetta Vitali, Mattia Orlandi ed Eleonora Gilormini. Sono questi i nomi delle sei vittimediavvenuta nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018. Quella sera nel locale anconetano doveva tenersi il concerto di, ma ...

