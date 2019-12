Serie B | il Pordenone sfida il Crotone | appuntamento su DAZN

calcioefinanza

(Di domenica 8 dicembre 2019) Il programma odierno diB si conclude con unatra due formazioni che stazionano nella parte alta della classifica:sono infatti appaiate a quota 22 punti, se una delle due dovesse vincere quindi non solo avrebbe la possibilità di superare l’avversaria, ma potrebbe arrivare a pari punti con il Cittadella, … L'articoloB, ililsu

sportli26181512 : Diretta Pordenone-Crotone alle 21, probabili formazioni. Dove vederla in tv - CN24_tv : Serie B. Le Streghe volano e il Crotone fa i conti con l’infermeria: a Pordenone banco di prova ?? di Cinzia Romano… - troppoetrop : @FamilyDelu9 Importante @Rolly1983 e Dazn PER chi non dimentica nulla. Di 5 nuove in serie B Nemmeno Pordenone… -