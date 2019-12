Serie A, posticipo Bologna-Milan 2-3

Seconda vittoria esterna consecutiva per ilche aggancia il Torino al nono posto.Battuta d'arresto per il, reduce dal colpo in casa del Napoli. Al 'Dall'Ara' finisce 2-3 ilche chiude la 15.ma giornata Vantaggiosu rigore di Piatek,per fallo di Bani sul polacco (25').Raddoppio rossonero di T.Hernandez pescato da Suso (32'). Il terzino francese delperò sbaglia porta al 40'. In avvio di ripresa Bonaventura fulmina Skorupski di sinistro (46'). Orsolini ru rigore riapre (84'), ma è tardi.(Di domenica 8 dicembre 2019)