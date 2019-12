Segnate questo nome | Luis Antonio Tagle | Golden boy del Vaticano

huffingtonpost

(Di domenica 8 dicembre 2019) “La Luce viene da Oriente” aveva affermato Papa Francesco al termine del suo ultimo viaggio in Giappone e Thailandia. E da Oriente, dall’Asia, ha chiamato quello che unanimemente viene considerato “ilBoy” della Chiesa Cattolica, l’arcivescovo di Manila, quel cardinaledetto “Chito” (come sottolinea lui stesso nel suo profilo Twitter) a ricoprire l’incarico di Prefetto per la Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, l’ex Propaganda Fide.A “soli” 62 anni, giovane per gli ambienti vaticani,sostituisce un altro degli italiani che stanno lasciando le strutture centrali della Chiesa, il cardinale Fernando Filoni, due anni prima dell’età canonica per presentare le dimissioni. Filoni in realtà continuerà il suo servizio, come Gran Maestro ...

