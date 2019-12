Sci di fondo | Coppa del Mondo Lillehammer 2019 | la Norvegia stravince la staffetta

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Non c’è verso di fermare lain questa stagione dideldi sci di. Il quartetto formato da Maiken Caspersen Falla, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Therese Johaug e Heidi Weng non concede spazio per altri risultati diversi dalla vittoria, ottenuta nella4×5 mista dicon il tempo di 1:02’22″4 davanti a Stati Uniti I (Sophie Caldwell, Sadie Maubet Bjornsen, Rosie Brennan, Jessica Diggins) per 48″9 e alla Svezia (Emma Ribom, Eline Roennlund, Charlotte Kalla, Moa Lundgren) per 1’19″7. Tra le donne, è dal 22 novembre 2009 che lanon perde unaquando si trova sul suolo patrio. Fin dai primi metri, è chiaro quali siano le gerarchie odierne: scappano rapidamente via in cinque, Falla (I), Ribom (Svezia), Caldwell (Stati Uniti I), Matintalo (Finlandia), Nurkina (Russia I) e Ishida ...

