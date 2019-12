Sci alpino oggi in tv | orari delle gare di Beaver Creek e Lake Louise 8 dicembre Su

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Si va a concludere la trasferta nordamericana della Coppa del Mondo di sci2019-2020.il programma prevede le ultime prove che faranno calare il sipario su questo intenso fine settimana. Gli uomini, a, saranno impegnati in un gigante con prima manche alle ore 17.45 e seconda alle ore 20.45. Le donne, invece, a, saranno di scena con un supergigante, dopo le due discese libere dei giorni scorsi. Una domenica assolutamente da non perdere, con le nostre atlete che proveranno a chiudere in bellezza con un SuperG che potrebbe esaltare le caratteristichenostre portacolori, mentre gli uomini nel gigante proveranno ad emergere, in una disciplina che ci vede in sofferenza da diverso tempo. IN TV – Ledi Coppa del Mondo di scisono trasmesse da Eurosport e RaiSport, in streaming da Eurosport Player, RaiPlay e DAZN. OA Sport vi propone ...

