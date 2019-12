Sci alpino | il calendario delle prossime gare | si torna in Europa! Programma | orari e tv

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Salutato il Nord America con ledi Beaver Creek e Lake Louise, il Circo Bianco è pronto a fare il proprio ritorno in Europa. Le donne, infatti, saranno di scena a Sankt Moritz in Svizzera per un supergigante e un parallelo, mentre gli uomini saranno impegnati in Val d’Isere, in Francia, per due prove tecniche, un gigante e uno slalom. IN TV – Ledi Coppa del Mondo di scisono trasmesse da Eurosport e RaiSport in base al palinsesto, in streaming da Eurosport Player, RaiPlay e DAZN. OA Sport vi propone le DIRETTE LIVE scritte di ogni gara o manche per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo bianco.COPPA DEL MONDO SCI2019-2020 Sabato 14 dicembre ore 9.30 prima manche gigante maschile ore 10.30 supergigante femminile ore 13.00 seconda manche gigante maschile Domenica 15 dicembre ore 9.30 prima manche slalom maschile ore ...

