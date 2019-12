Scandalo a Serino | imbrattata con escrementi la Panchina Rossa dedicata a Nilde Iotti

anteprima24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti(Av) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Marcello Rocco, consigliere comunale di, che denuncia il deprecabile atto vandalico subito dalla. Di seguito la testimonianza: Con enorme dispiacere e rabbia prendo atto che per la terza volta, in un anno, la “contro la violenza di genere” è stata deturpata. L’unico “aspetto positivo” di questa triste vicenda è che in quest’occasione, a differenza della prime due, dove nessun abitante diaveva visto e sentito niente, stavolta l’inqualificabile gesto è stato segnalato a me e alla cittadinanza, mediante un post pubblico su fb, da un cittadino indignato. I delinquenti (fascistelli?) protagonisti dell’atto, questa volta, non potendo nuovamente distruggere la targhetta in memoria della partigiana ed ...

