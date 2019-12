Sassuolo-Cagliari | le formazioni ufficiali | sorpresa Berardi

calcioweb.eu

(Di domenica 8 dicembre 2019), lescendono in campo per la 15ª giornata di Serie A. I neroverdi viaggiano forte in casa e nell’ultimo turno hanno conquistato un punto inaspettato sul campo della Juventus, grazie ad una bella prestazione corale. I sardi proseguono a vele spiegate nelle zone alte della classifica. Successo in rimonta contro la Sampdoria nel posticipo di lunedì scorso. Due squadre in grande forma che vorranno proseguire il loro ottimo momento. Ledella gara del “Mapei Stadium”., le(4-2-3-1): Turati; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli;, Djuricic, Boga; Caputo.: in attesa. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per ...

sovam75417 : Sassuolo vs Cagliari SPAL vs Brescia Torino vs Fiorentina Sampdoria vs Parma Bolognavs AC Milan LIVE STREAM >>… - sovam75417 : RT @sovam75417: Sassuolo vs Cagliari SPAL vs Brescia Torino vs Fiorentina Sampdoria vs Parma Bolognavs AC Milan LIVE STREAM >>> https:… - IlmsgitSport : Sassuolo-Cagliari, Spal-Brescia e Torino Fiorentina dalle 15 Dirette le formazioni -