Sansone | «Momento delicato Mihajlovic ci ha detto di non mollare» – VIDEO

calcionews24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) L’attaccante del Bologna, Nicola, parla della sconfitta subita a domicilio contro il Milan: ecco le sue parole –(dal nostro inviato) – Nicolaha messo il suo timbro nel tabellino di Bologna–Milan, ma non ha regalato punti alla sua squadra. Ecco le sue parole in zona mista. «Unun po’a livello di risultati, dobbiamo andare avanti e non dobbiamo. Abbiamo preso dei gol un po’ stupidi, ma capita nel calcio.? Ci hadi continuare su questa strada e di non». Leggi su Calcionews24.com

TuttoBolognaWeb : Sansone: 'Stiamo vivendo un momento delicato, ma non dobbiamo mollare' - -