Sampdoria-Parma | le parole di Ranieri e D’Aversa nel post-partita

(Di domenica 8 dicembre 2019) “Nel primo tempo abbiamo giocato meglio mentre nella ripresa laci è stata superiore. Ma per quello che ho visto in campo, il risultato è giusto”. Queste ledi Roberto D’Aversa dopo la vittoria del suoper 1-0 contro la. Decide il gol al 21′ di Kucka, uscito per infortunio nell’intervallo: “Si tratta di un risentimento al soleo ma non si è fatto male sugli sviluppi di un contrasto”, ha spiegato D’Aversa ai microfoni di Sky Sport prima di soffermarsi sulla prova sottotono di Kulusevski: “E’ un ragazzo intelligente ma sta subendo un po’ la pressione. Non dobbiamo caricarlo di troppe responsabilità e deve giocare in modo semplice”. Poi sul Napoli, prossimo avversario in campionato: “Ha un valore che non si discute. Giocheranno unadi Champions League e quella sfida ...

