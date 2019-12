Salvini | la nutella | e quel tesoro nascosto che sono le nocciole

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 dicembre 2019) Per una volta una gaffe, anzi una stupidaggine vera e propria, ha prodotto un buon risultato. Bisogna ringraziare Matteoche a sua insaputa ha fatto venire alla ribalta un problema che è insieme una grande opportunità. “Non mangio laperché è fatta con leturche”, ha detto qualche giorno fa in un comizio a Ravenna per poi pentirsene subito dopo. Non sapeva che senza leturche (ele della Georgia e dell’Azerbaijan) lanon sarebbe in molti scaffali italiani. Perché Ferrero, leader mondiale dell’industria dolciaria, assorbe 220mila tonnellate dil’anno. L’Italia tutta intera ne produce solo 125mila e le distribuisce anche agli altri concorrenti (Barilla in testa). E’ questo un grande problema e, come abbiamo detto, una grande opportunità soprattutto per il Sud. Le migliaia di ettari incolti, la fuga dalle campagne, lo spopolamento ...

