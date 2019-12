Salva-Alitalia con 2 500 esuberi | il piano del commissario Leogrande

ALITALIA/ Così i dipendenti possono partecipare al Salvataggio : La nazionalizzazione di ALITALIA non è da escludere. E un ruolo importante potrebbero averlo anche i dipendenti se lo si volesse

Ghera : necessario intervento Regione Lazio e Comune Roma per Salvare Alitalia : Roma – “La grave crisi di Alitalia, commissariata da quasi tre anni, mette seriamente a rischio una delle maggiori imprese nazionali ed il vasto indotto concentrato a Roma nel piu’ grande aeroporto d’Italia. Urge rapidamente intervenire per rilanciare una compagnia strategica per l’economia del Lazio, la cui sorte coinvolge ben 25 mila famiglie. Fratelli d’Italia ritiene che il presidente della Regione ...

ILVA E ALITALIA/ Il ritorno dello Stato non basta a Salvare le due aziende : Pur nella diversità dei settori di appartenenza, ci sono analogie nelle vicende di ALITALIA e ILVA, entrambe ex aziende statali

Il Salvataggio di Alitalia ancora non decolla - si va verso l'ottava proroga : Governo in campo per tirare fuori l’Alitalia dall’impasse ed evitare un salvataggio “con qualche toppa”. Nel giorno della scadenza dei termini per l’offerta vincolante, cui la cordata capeggiata da Fs arriva sfilacciata e senza le condizioni per mettere in piedi nemmeno il consorzio acquirente, il presidente del consiglio Giuseppe Conte assicura l’impegno del Governo: “ci deve essere una via di uscita, ...

Alitalia - il Salvataggio guidato da Ferrovie sfuma. “Surreale. A questo punto meglio nazionalizzarla di nuovo per risanarla” : “I 400 milioni nel decreto fiscale ci sono. Ma mi domando: vista la situazione, il governo li darà agli stessi commissari? E cioè a quelli che hanno utilizzato il denaro prestato dallo Stato per inderogabili esigenze di sopravvivenza della compagnia come nuove divise, promozioni ai dirigenti e un ufficio comunicazione ad hoc di cui non si trova precedente nella storia delle amministrazioni straordinarie?.” Per Ugo Arrigo, professore di finanza ...

Alitalia - ennesimo rinvio per il Salvataggio della compagnia : ancora nessuna offerta di acquisto : Oggi non verrà avanzata nessuna proposta ai commissari di Alitalia. Ferrovie dello Stato (Fs) ha dovuto prendere atto della retromarcia di Atlantia, il gruppo della famiglia Benetton, che ha fatto sapere di non essere più disposta a far parte della cordata con Lufthansa e Delta Airlines. Ora la palla passa nuovamente ai commissari di Alitalia e al ministero dello Sviluppo economico: lo scenario futuro più probabile comporta una nuova proroga del ...

Svaniti i?Salvatori di Alitalia : caccia a una nuova proroga : Scade il 21 novembre il termine e non c'è un'offerta: le Fs tengono la porta aperta al negoziato, l'ultima speranza è convincere Atlantia a rientrare dopo il dietrofront

FINANZA E POLITICA/ La tattica di Francia e Germania per Salvare Ilva - Alitalia & co : L'Italia, seguendo di fatto quel che fanno Francia e Germania, potrebbe con un fondo sovrano risolvere crisi come quelle dell'Ilva e di Alitalia

Alitalia - prestito ponte dallo Stato per 6 mesi/ Dl Fiscale - 350 mln per Salvarla : Alitalia, nuovo prestito ponte dallo Stato per 6 mesi: 350 milioni per salvare la compagnia, rebus Atlantia-Fs. Calenda-Fassina 'nuovo salvagente politico'

Alitalia - il Salvataggio sbloccato dal vertice tra Conte e Atlantia : Il governo sblocca il salvataggio di Alitalia mettendo Fs e Atlantia nella condizione di presentare in serata al Mise e ai commissari una proposta vincolante, sia pure condizionata e che necessita di...