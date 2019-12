Salta l’accordo | riunione di condominio finisce in rissa | botte anche ai carabinieri

anteprima24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSant’Antimo (NA) – Nessun accordo sulle aree comuni dello stabile e ladidegenera nel peggiore dei modi, finendo in una violentache ha coinvolto una donna e quattro uomini. E’ quanto accaduto in Corso Europa a Sant’Antimo, comune a nord di Napoli, dove ihanno arrestato cinque persone per, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Intervenuti sul posto, i militari dell’Arma hanno bloccato e arrestato i protagonisti della zuffa, riportando nella colluttazionelievi contusioni. I responsabili sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio. L'articolol’accordo,diinaiproviene da Anteprima24.it.

