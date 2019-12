Saldo Genius Card Unicredit | come controllare saldo e movimenti online | saldo massimo

correttainformazione

(Di domenica 8 dicembre 2019) Laè una carta prepagata nominativa e ricaricabile. Si differenzia dalle altre carte prepagate, perché possiede un codice IBAN, che permette ai possessori di fare le principali operazioni bancarie. È proprio questo il punto forte di questa carta: è una carta ricaricabile, ma ha le stesse funzioni di un conto corrente IBAN.di: cos’è efunziona Con ladisi possono prelevare contanti in modo gratuito agli sportelli automatici diin tutta Italia, si possono fare acquisti su Internet, si può pagare nei negozi mediante la carta, senza alcuna commissione in tutto il mondo, si può accreditare lo stipendio, la pensione o la borsa di studio, si possono pagare le bollette e ricaricare il cellulare e infine si possono fare e ricevere bonifici da tutta l’Italia e dall’area SEPA (area unica dei pagamenti in euro). La ...