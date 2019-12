Rudy Zerbi | chi è la bellissima compagna | l’architetto è uno schianto FOTO

meteoweek

(Di domenica 8 dicembre 2019)ha saputo conquistarsi nel corso del tempo sempre più uno spazio in tv. Il produttore discografico lavora ormai nello staff di Maria De Filippi. Oltre a vestire i panni di giurato nello show di Tu si Que Vales collabora infatti con lo staff di Queen Mary lavorando dietro le quinte di alcuni suoi … L'articolo, chi è la: l’architetto è unoproviene da www.meteoweek.com.

MoninaMichele : @pierfalasca @maramaionchi @RudyZerbi Ma che, davvero mi metti in uno stesso tweet con Rudy Zerbi? - samoisded : il fatto che mio nonno chiami rudy zerbi “chiddu tignusu” mi fa sentire male - DomenicoG96 : RT @eleoteque: IO AVEVO RIMOSSO DI EMMA MARRONE E RUDY ZERBI MA LUCA VISMARA NO A LUCA VISMARA NON SFUGGIVA NULLA #AMICI18 -