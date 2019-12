Roma | 8 dicembre – Grassi | rimossi nostri fiori a Piazza di Spagna

romadailynews

(Di domenica 8 dicembre 2019), 8di. Grave l’ordine della sindaca – “Come ogni anno il movimento civicoScegliedepone una corona dialla statua della Madonna indiper celebrare l’Immacolata Concezione. Un gesto di testimonianza e riconoscenza dei cittadinini che ovviamente nulla a che fare con la politica. Questa mattina, su ordine del Gabinetto del Sindaco la corona didiSceglieè stata rimossa e gettata sotto un tavolo. Un gesto vergognoso e indegno sul quale ci attendiamo le scuse della sindaca Raggi che non può pensare di governare anche eventi religiosi come le celebrazioni dell’8”. A denunciarlo è Raimondo, presidente del movimento civicoSceglie. “I vigili, con non poco disagio, hanno applicato i diktat del Campidoglio che ...

