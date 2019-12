kontrokultura

(Di domenica 8 dicembre 2019)D’Amico parla dell’ex, persona rispettosa ma dalla quale si è separata per via di svariate incomprensioni L’attuale compagna di Gigi Buffon,D’Amico, in una intervista a Verissimo parla di come sono oggi i rapporti con l’ex. L’uomo, padre del figlio Pietro, a della conduttrice è un ottimo padre, ma … L'articolo, exdiperproviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : Rocco Attisani, ex compagno di Ilaria D’Amico“Abbiamo lottato tanto per stare insieme ma…” - - zazoomnews : ROCCO ATTISANI EX ILARIA DAMICO- Abbiamo lottato tanto per stare insieme ma... - #ROCCO #ATTISANI #ILARIA #DAMICO- - zazoomblog : ROCCO ATTISANI EX ILARIA DAMICO- Abbiamo lottato tanto per stare insieme ma... - #ROCCO #ATTISANI #ILARIA #DAMICO- -