Roberta Ragusa ricerche online | voleva il divorzio da tempo | inedite rivelazioni a Quarto

urbanpost

(Di domenica 8 dicembre 2019)su internet: “Che cosa fare per divorziare”, era il 4 febbraio 2010 e alle 11:23 del mattino, mentre i figli erano a scuola e Antonio Logli in autoscuola, lei consultava i siti che parlano di separazione e. Prova, questa, che anche per i giudici della Cassazione certifica la crisi di coppia ormai in atto dae la volontà della donna di separarsi dal coniuge che –ormai ne aveva certezza, sebbene non conoscesse l’identità dell’amante – la tradiva ormai da anni.ildaSono tanti i quesiti ai qualicercava di dare risposta e portano tutti nella medesima direzione: il. “Come e cosa fare per divorziare”, “Qual è la differenza tra separazione?”, “Quando è dovuto l’assegno di mantenimento?”. ...

mcrm68 : RT @QuartoGrado: Le motivazioni della sentenza della Cassazione che condannano Antonio Logli per l'omicidio di Roberta Ragusa sono racchius… - ninda1952 : RT @QuartoGrado: Ci sono pareri discorsi sull'omicidio di Roberta Ragusa tra @carmeloabbate, @a_meluzzi e l'avvocato Nicodemo Gentile #qua… - QuartoGrado : Ci sono pareri discorsi sull'omicidio di Roberta Ragusa tra @carmeloabbate, @a_meluzzi e l'avvocato Nicodemo Gentil… -