Risultati Serie C | 18ª giornata – Bene Monza | Vicenza e Bari | tonfo Ternana | le

(Di domenica 8 dicembre 2019)C – LaC torna in campo per la diciottesimadi campionato. Cinque gli anticipi del sabato. Nel girone A Pianese-Pontedera finisce 1-2, Pro Vercelli-Pistoiese 0-0. In serata Siena-Como, finisce 1-0. Nel girone B Cesena-Fano, clamoroso 0-4. Nel girone C Paganese-Catanzaro fanno 1-1. Domenica si gioca quasi tutto il resto del turno. La capolistarifila un tris alla Giana Erminio. Nel girone B vincono Carpi e. Nel girone C la capolista Reggina supera la Viterbese e ilbatte il Potenza, ma la notizia è ilcasalingo dellacontro la Casertana. Il programma completo e le classifiche. GIRONE A SABATO ore 15 Pianese-Pontedera 1-2 Pro Vercelli-Pistoiese 0-0 ore 20,45 Siena-Como 1-0 DOMENICA ore 15 Arezzo-Gozzano 1-0 Juventus U23-Carrarese 1-3 Lecco-Olbia 2-0 Pro Patria-Novara 1-2 ore ...

