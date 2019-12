Regali di Natale 2019 - Le idee per i piccoli appassionati di auto FOTO GALLERY

quattroruote

(Di domenica 8 dicembre 2019) Dopo i libri per i patiti di motori, in vista delle imminenti feste natalizie vi proponiamo una serie di suggerimenti per i vostridestinati ai bambini. Li abbiamo raccolti nella nostra galleria di immagini, dove troverete le immancabili babycar (a pedali, elettriche e cavalcabili), i kit Lego, Playmobil e Hot Wheels, ma anche i più classici modellini in scala e molto altro ancora. Se poi le nostrenon dovessero bastarvi, vi rimandiamo alle proposte degli anni passati (2017 e 2018), tra le quali, tuttavia, non troverete le celebri Micro Machines: torneranno sugli scaffali nell'autunno del 2020.

