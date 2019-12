Raiola sul futuro di Ibra | “Non è detto che debba per forza scegliere l’Italia”

ilnapolista

(Di domenica 8 dicembre 2019) “Come andrà a finire? Non mi sbilancio, vedremo quello che accadrà. Di certo, se tornasse, la Serie A aumenterebbe l’appeal, sia a livello tecnico che televisivo. Quanti Paesi accenderebbero la tv ogni week-end…”. Queste le dichiarazioni di Minoriportate dalla Gazzetta dello Sport a proposito della situazione di Zlatanhimovic. In tanti sono in attesa di capire quale sarà ildel campione svedese corteggiato da Milan, Napoli e Bologna. “Quale delle tre squadre sceglierà? Chissà, noi siamo uomini liberi. Il ritiro? Non escludo nulla, ma è molto difficile.sta ancora benissimo”. Maapre anche a nuove possibilità rappresentate da club esteri “Perché no? Non ècheperl’Italia” L'articolosuldi: “Non ècheperl’Italia” ...

