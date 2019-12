Quelli che il calcio – Decima puntata del 8 dicembre 2019 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo

unduetre

(Di domenica 8 dicembre 2019)che ilè rimasta l’unica certezza del palinsesto della domenica pomeriggio di Rai 2 e, nonostante il progressivo spezzatino della giornata di campionato, ha saputo adeguarsi ai tempi, ottenendo dei buonissimi ascolti nella scorsa stagione. Oggi alle 14:00, il programma torna con ladella sua ventisettesima edizione. Informazione, comicità e ironia … L'articoloche ildel 8– Con Mia

Mov5Stelle : In 18 mesi ci hanno non solo incolpato di non aver fatto ancora quello che avevamo previsto di fare in 5 anni, ma c… - welikeduel : 'Quelli di Fratelli d'Italia vorrebbero riportarci quello che c'era negli anni '40 e che per fortuna non c'è più. M… - CarloCalenda : A tutti quelli che si accingono a rispondere a #Salvini e #Meloni sui Commissari che cantano #BellaCiao: vogliono i… -