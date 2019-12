Programmi TV di stasera | lunedì 9 dicembre 2019 Su Italia1 in 1^Tv «Pirati dei Caraibi

davidemaggio

(Di lunedì 9 dicembre 2019)dei- La vendetta di Salazar Rai1, ore 21.25: I Medici – Nel nome della famiglia -Fiction di Christian Duguay del, con Daniel Sharman, Francesco Montanari, Alessandra Mastronardi. Prodotta in Italia/GB. La Santa Sede: Sisto IV è morto. Lorenzo e Clarice si recano a Roma per sostenere l’elezione del loro candidato al soglio pontificio ma devono confrontarsi con le trame di Riario che mira a far eleggere suo cugino Raffaele. I Medici troveranno un’inaspettata alleata in Caterina Sforza, moglie di Riario. Un uomo senza importanza: Mentre Lorenzo comincia a mostrare i primi sintomi di una grave malattia, i suoi nemici politici decidono di attaccarlo mettendo in dubbio la solidità della Banca Medici, che in effetti si regge grazie al denaro sottratto in passato alle finanze cittadine. Rai2, ore 21.20: Maledetti Amici Miei – Ultima Puntata Ultimo appuntamento ...

