Piero Terracina è morto a 91 anni | era uno degli ultimi sopravvissuti ad Auschwitz

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 dicembre 2019) Era unoal campo di sterminio di. Addio aa Roma all’età di 91. A comunicarlo è una nota Ruth Dureghello, presidente della Comunità Ebraica di Roma. “La Comunità Ebraica di Roma piange la scomparsa di un baluardo della Memoria – scrive Dureghello –ha rappresentato il coraggio di voler ricordare, superando il dolore della sua famiglia sterminata e di quanto visto e subito nell’inferno di, affinché tutti conoscessero l’orrore dei campi di sterminio nazisti. Oggi piangiamo un grande uomo e il nostro dolore dovrà trasformarsi in forza di volontà per non permettere ai negazionisti di far risorgere l’odio antisemita”. Nato in una famiglia ebraica, nell’autunno del 1938, a causa dell’emanazione delle leggi razziali in Italia, fu espulso dalla scuola pubblica. ...

MonicaCirinna : Piango la scomparsa di Piero Terracina, uno degli ultimi sopravvissuti ad Auschwitz. Non potrò mai dimenticare la s… - HuffPostItalia : È morto Piero Terracina, tra gli ultimi sopravvissuti di Auschwitz - repubblica : E' morto Piero Terracina, tra ultimi sopravvissuti di Auschwitz [aggiornamento delle 10:37] -