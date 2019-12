Pezzi Unici | anticipazioni quarta puntata

blogo

(Di domenica 8 dicembre 2019) Si infittisce il mistero intorno alla morte di Lorenzo (Lorenzo De Moor), il figlio di Vanni (Sergio Castellitto), protagonista di, la fiction di Raiuno. Nella, in onda questa sera, 8 dicembre 2019, alle 21:25, l'artigiano non si arrende ed è sempre più convinto che i cinque ragazzi che ha preso in carico nella sua bottega gli nascondano qualcosa., laVanni è ormai certo che la morte di Lorenzo, ex tossicodipendente, sia legata ad una partita di droga rubata, quella di Fabio, compagno violento di Linda (Sandra Ceccarelli), la madre di Lapo (Leonardo Pazzagli). La donna, da quando è uscita dalla comunità, continua a minacciare il figlio, convinta che sia lui ad avere la droga.Il protagonista, intanto, si mette a pedinare Elia (Moisè Curia), l'unico dei cinque "" che faceva uso di droga e che sta legando in particolare con ...

AnnamariaArata : Venite a vedere le nostre belle banchi, dove troverete tanti bellissimi regali per natale, tutto fatto a mano. Un… - Teleblogmag : La fiction, il talk, l'attualità e la grande storia. #guidatv - zazoomblog : Pezzi Unici – Quarta puntata di domenica 8 dicembre 2019 – Trama anticipazioni. - #Pezzi #Unici #Quarta #puntata -