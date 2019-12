Pesaro-Olimpia Milano | Serie A basket | orario | tv | programma | streaming e palinsesto 8

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Continua la caccia alla Virtus Bologna per l’, che oggi pomeriggio, alle ore 16.30, farà visita alla Victoria Libertasin un match valido per la dodicesima giornata dellaA 2019-2020 di. Quasi un testa-coda quello che andrà in scena alla “Vitrifrigo Arena”, dato che l’nella scorsa giornata è balzata al secondo posto in classifica (seppur condiviso con Brindisi e Sassari), mentreè sempre più tristemente il fanalino di coda del campionato. I meneghini provengono dalla dolorosa sconfitta in Eurolega contro la Stella Rossa di Belgrado, la quale ha portato in dote anche l’infortunio di Nemanja Nedovic, che si aggiunge a quelli di Arturas Gudaitis e Vladimir Micov. I marchigiani, invece, dopo aver perso le prime dieci gare della stagione, hanno deciso di esonerare l’allenatore Federico Perego e di affidarsi ...

Moixus1970 : RT @AlessandroMagg4: Ettore Messina presenta così Pesaro vs Olimpia Milano di domani: Difesa e rimbalzi saranno fondamentali per vincere la… - basketissimo : Il coach biancorosso presenta la sfida nella città natale di Andrea Cinciarini, con i biancorossi a caccia del terz… - fabiocavagnera : RT @OlimpiaMiNews: Domani c'è Pesaro vs Olimpia Milano, ma ovviamente in casa VL tiene banco il nuovo coach Sacco: È stato fatto un grande… -