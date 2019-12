Per seguire i figli la mamma o il papà devono lasciare il lavoro

ilgiornale

(Di domenica 8 dicembre 2019) Francesca Angeli L'indagine Uecoop: per un genitore su tre impiego e famiglia sono incompatibili In Italia si è costretti a scegliere tra mantenere il proprioo avere uno. Un genitore su tre si licenzia perché non riesce ala crescita e l'educazione dei. È un dato inaccettabile e drammatico che rivela la totale inadeguatezza e indifferenza delle nostre istituzioni. La politica non fa che lanciare inutili grida sul calo demografico e la crescita zero ma in concreto negli ultimi vent'anni non uno dei governi che si sono succeduti ha preso iniziative serie per sostenere la natalità. Totalmente assente un seria politica di sostegno alla famiglia che preveda l'incremento dei nidi e degli asili, sgravi fiscali e detrazioni per le spese per l'educazione. La perdita del proprio impiego per dimissioni o risoluzioni consensuali riguarda nella maggioranza dei ...

teatroallascala : Non perdere la #PrimaScala! Tieni d’occhio i nostri canali social, Facebook Instagram e Twitter, per seguire in dir… - JuventusTV : Tra pochi minuti live la conferenza stampa di Mister #Sarri pre #LazioJuve ?? Per seguire la diretta ??… - annatrieste : Per me va bene se non vogliono seguire Ancelotti ma facite almen autogestione -