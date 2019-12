Paura al Parco della Martesana | due ragazzi sono stati accoltellati

notizie

(Di domenica 8 dicembre 2019)a Milano nel: nella serata di sabato 7 dicembre, dueni di 17 e 18 anniaggrediti e. Secondo le prime informazioni, sarebbero rimasti coinvolti un gruppo di senegalesi e un gruppo di filippini. Dopo una lite scoppiata intorno alle ore 18:30 si è passati alla rissa e infine all’aggressione. I dettagli, però,ancora in fase di verifica. Sul caso indagano, infatti, i carabinieristazione di Gorla Precotto e il nucleoRadiomobile. L’area, però, non è sottoposta a sorveglianza., dueniancora da chiarire le cause che hanno portato all’aggressione di dueni nela Milano: un 17enne e un 18enne. Dalle prime informazioni diffuse dai media, si apprende l’inizio di una lite verbale seguita da una rissa e ...

