Partite Serie A oggi in tv | chi gioca e su che canale vederle Guida Sky e DAZN

(Di domenica 8 dicembre 2019) Si concluderàla quindicesima giornata dellaA di calcio, stagione 2019-2020, dopo gli antipasti (ricchi) dei giorni scorsi. Si comincia dallo stadio Via del Mare, alle ore 12:30, quando il Lecce riceve il Genoa in un match di bassa classifica che sa tanto di disperata ricerca di posizioni migliori. Alle 15 il Cagliari vuole riprendersi il quarto posto in classifica, ma per farlo deve andare a Reggio Emilia a battere il Sassuolo. Il Torino, dal canto suo, ospita la Fiorentina in un match che vale tanto a metà graduatoria, mentre la Spal e il Brescia, penultima e ultima, disquisiscono di necessità urgenti a Ferrara. Alle 18 l’appuntamento è con Sampdoria-Parma, un match che vede i blucerchiati cercare di andare più verso il centro del gruppone a metà classifica, mentre in serata Bologna e Milan chiudono la giornata. La quindicesima giornata diA si concluderà...

