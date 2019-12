Pari Cagliari | Fiorentina ko a Torino | Balotelli rilancia il Brescia

quotidianodiragusa

(Di domenica 8 dicembre 2019)in extremis delin casa del Sassuolo,ko a, exploit dela Ferrara.

FlavianoMorini : 29 punti, 4* posto in classifica, tredici risultati utili consecutivi e squadra imbattuta in trasferta. Eppure, s… - zazoomnews : Serie A Sampdoria-Parma 0-1. Quarto k.o. per la Fiorentina pari tra Sassuolo e Cagliari - #Serie #Sampdoria-Parma… - zazoomblog : Serie A Sampdoria-Parma 0-1. Quarto k.o. per la Fiorentina pari tra Sassuolo e Cagliari - #Serie #Sampdoria-Parma… -