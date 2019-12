Pallavolo | Conegliano vince il mondiale per club donne | battuta Istanbul per 3-1

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 dicembre 2019) L’Imoco Volleyporta per la prima volta in Italia ilperfemminile di volley. Le venete hanno battuto nella finale di Shaoxing (Cina) le turche dell’Eczacibasi VitrAper 3-1, laureandosi per la prima volta campionesse del mondo. Dopo aver perso il primo set,ha preso in mano la partita e trionfato per 22-25, 25-14, 25-19, 25-21. Più di 30 punti firmati da Paola Egonu, in doppia cifra anche Folie e Hill.diventa così la prima squadra italiana difemminile a trionfare nelper(tra gli uomini l’Italia vanta 9 successi, di cui 5 solo di Trento). Alla competizione prendono parte le squadre campioni continentali provenienti da Europa, Sudamerica, Nord-Centro America, Asia e Africa, oltre alla campionessa nazionale del Paese ospitante e altre squadre invitate dalla federazione.arriva sul ...

