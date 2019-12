PAGELLE Spal Brescia | Joronen salvifico | male Cionek VOTI

calcionews24

(Di domenica 8 dicembre 2019) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 15ª giornata di Serie A 2019/20:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Balotelli,FLOP:, Petagna: Berisha 6.5;5, Tomovic 6, Vicari 6, Igor 5.5; Missiroli 5.5, Murgia 5.5 (86′ Moncini ng), Kurtic 6; Valoti 5.5 (55′ Floccari 5.5); Petagna 4.5, Jankovic 5 (72′ Paloschi 6.5). All. Semplici7; Sabelli, Cistana, Chancellor, Matjeu; Bisoli, Tonali, Ndoj (65′ Magnani); Romulo; Balotelli (72′ Ayè), Torregrossa (79′ Donnarumma). All. Corini Leggi su Calcionews24.com

rossi20_rossi : RT @Fantacalcio: SPAL-Brescia 0-1: tabellino, voti e pagelle per il #fantacalcio - Fantacalcio : SPAL-Brescia 0-1: tabellino, voti e pagelle per il #fantacalcio - zazoomblog : PAGELLE Spal Brescia: TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo - #PAGELLE #Brescia: #match #primo #tempo -