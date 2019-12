Orianna Berté alla sorella Loredana | “Basta bugie su Mia Martini”

cronacasocial

(Di domenica 8 dicembre 2019)Bertè, ospite di Verissimo, ha raccontato alcuni episodi sul suo rapporto con laMia Martini, scomparsa nel 1995. Nel salotto di Silvia Toffanin, ad esempio, la cantante 69 anni ha affermato: «Non mi perdono di non aver usato il telefonino che lei mi aveva dato perché restassimo in contatto». Tuttavia, questa versione è stata smentita da Olivia Bertè, la terza, che su Facebook ha scritto: «Il cellulare non solo non te l’ha mai regalato ma si guardava bene dal farti avere il suo numero». LEGGI ANCHE: Chi è Natali Germanotta, ladi Lady Gaga. Ma Olivia ha riportato anche dell’altro: «Mimì è stata in carcere quattro mesi e non due anni e soprattutto una volta rientrata a casa (un attico privo di soffitte) non ha mai avuto problemi con la giustizia, essendo stata scagionata a seguito di un regolare processo che l’ha prosciolta ...

