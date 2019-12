Oltre la Soglia | anticipazioni ultima puntata di domenica 15 dicembre 2019

davidemaggio

(Di domenica 8 dicembre 2019) Gabriella Pession Gabriella Pession torna alla fiction Mediaset. L’attrice, che è da anni uno dei volti di punta della serialità made in Rai, prese parte tra il 2000 e il 2003 ad alcuni titoli trasmessi da Canale 5, ma da oggi ogni mercoledì sarà protagonista in prima serata della serie Paypermoon Italiala, diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca: sei prime serate che raccontano la storia della dottoressa Tosca Navarro, una donna dal passato difficile con una diagnosi di schizofrenia e un disagio psichico che ancora la attanaglia, che per lavoro aiuta ragazzi con i suoi stessi problemi. Tosca è una psichiatra che sa capire come nessuno i disturbi degli altri, perchè ne ha testati gli effetti su se stessa, e riesce ad aiutare i propri pazienti con dei metodi talvolta inusuali, ma efficaci. In ognisaranno affrontati diversi casi medici, ai quali la ...

micocone : #oltrelasoglia Anticipazioni Ultima Puntata - honey_cams : C’é Oltre La Soglia e il Milan allo stesso tempo e non so che cavolo guardare - marcoassante199 : Stasera i tv : Rai 1 pezzi unici Rai 2 che tempo che fa , canale 5 oltre la soglia , Italia 1 le iene , non è l’ar… -